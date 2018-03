CamCom Chieti-Pescara, eletta la giunta camerale

Il Consiglio della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, convocato oggi pomeriggio dopo l’elezione del presidente Mauro Angelucci avvenuta lo scorso 7 marzo, ha eletto la Giunta camerale.

La Giunta, organo esecutivo dell’Ente, resterà in carica per il quinquennio 2018-2022 e risulta composta da 11 membri, in rappresentanza di tutti i settori di attività economica.

Precisamente, oltre al presidente Mauro Angelucci, compongono la Giunta: Franco Danelli, Giulio Federici, Lido Legnini, Enrico Marramiero, Antonella Marrollo, Carmine Salce, Letizia Scastiglia, Nicola Antonio Sichetti, Gianni Taucci e Giovanni Scurti.

Soddisfatto il presidente Angelucci, che punta ad una strategia competitiva espressione della collegialità delle decisioni:

“Sarà una presidenza condivisa nella quale tutte le Associazioni rappresentate nella Camera di Commercio Chieti Pescara sono chiamate a gestire in squadra i progetti, rendendo ciascuno portatore di idee e contributi operativi per la crescita del sistema imprenditoriale. I nostri principali asset di intervento sono la facilitazione dell’accesso al credito, le infrastrutture in particolar modo quelle portuali e il turismo come chiave di sviluppo di territorio.

Il consiglio camerale ha approvato l’immediata esecutività della giunta che a breve si riunirà per la programmazione delle attività dell’anno 2018.