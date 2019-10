Concorso Comune di Pescara, il calendario delle prove selettive

Il Comune di Pescara ha ufficializzato il calendario delle prove selettive del concorso indetto per vari profili e categorie.

L'inizio delle prove, che si svolgeranno all'Aurum (l'orario sarà comunicato in seguito), è fissato per lunedì 21 ottobre.

Questo il calendario completo con le prime sessioni al mattino e le seconde al pomeriggio:

ISTRUTTORE DI VIGILANZA

Prima prova scritta: lunedì 21 ottobre;

Seconda prova scritta: mercoledì 23 ottobre.

ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO

Prima prova scritta: lunedì 21 ottobre;

Seconda prova scritta: martedì 22 ottobre.

ISTRUTTORE TECNICO PERITO

Prima prova scritta: martedì 22 ottobre;

Seconda prova scritta: giovedì 24 ottobre.

ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO CULTURALE

Prima prova scritta: mercoledì 23 ottobre;

Seconda prova scritta: giovedì 24 ottobre.

ISTRUTTORE CONTABILE

Prova scritta: venerdì 25 ottobre.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Prima prova scritta: lunedì 28 ottobre;

Seconda prova scritta: martedì 29 ottobre.

ISTRUTTORE INFORMATICO

Prima prova scritta: lunedì 28 ottobre;

Seconda prova scritta: martedì 29 ottobre.

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

Prima prova scritta: mercoledì 30 ottobre;

Seconda prova scritta: giovedì 31 ottobre.

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

Prima prova scritta: mercoledì 30 ottobre;

Seconda prova scritta: giovedì 31 ottobre.

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO