Il caffè pescarese conquista il Kenya: aperta la prima caffetteria italiana

Il caffè pescarese della Universal conquista l'Africa grazie alla prima caffettiera 100% italiana del Kenya. Si chiama "Bar Bar" ed è stata inaugurata a Malindi, località turistica e costiera del paese africano. Qui i clienti potranno trovare tantissime varianti e gusti del caffè dell'azienda di Moscufo.

Dalle miscele alle tazzine, passando per i cappuccini ed il caffè freddo il personale è tutto del posto ed è stato formato con un percorso formativo professionale di alto livello. Al centro il caffè inteso soprattutto come cultura e come strumento di socializzazione.

L'azienda ha commentato: