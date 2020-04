Caf e patronati al lavoro senza sosta nonostante l'emergenza Coronavirus

Patronati e Caf aperti senza sosta al pubblico nonostante l'emergenza Coronavirus, per dare assistenza ai lavoratori autonomi e dipendenti sul fronte degli indennizzi e degli ammortizzatori sociali. Lo ha fatto sapere il presidente Mamone dell'Enasc, il patronato dell'Unisc.

Fra i servizi principali erogati, l'assistenza per la richiesta di indennità per i liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Per i collaboratori sportivi, invece, il bonus va richiesto e liquidato da "Sport e Salute" e non dall'Inps.

Prorgati anche i termini per la presentazione della disoccupazione agricola, Naspi e della disc. coll, con prolungamento di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. I patronati stanno lavorando anche su cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga regolamentate dalle regioni, con diverse aziende e consulenti che chiedono informazioni per la corretta applicazione della norma che prevede la cassa integrazione per nove settimane.

Per i lavoratori, le principali richieste sono il congedo Covid19, il congedo parentale e i congedi per disabilità della legge 104 oltre al bonus baby sitting. Infine richieste per la tutela della salute con le indennità di malattia per i contagi da Coronavirus avuti durante il proprio lavoro.

Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti, settore completamente escluso dagli interventi governativi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.