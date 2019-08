Promozione turistica, il "Brand Abruzzo" sugli aerei delle rotte nazionali ed estere

Il “Brand Abruzzo” sulle rotte aeree nazionali ed estere.

Questa l'iniziativa di promozione turistica proposta dall'assessore al Turismo, Mauro Febbo.

L'atto di indirizzo per la promozione e la commercializzazione del “Brand Abruzzo” sulle rotte aeree nazionali e internazionali proposto da Febbo è stato adottato dalla giunta regionale lo scorso 14 agosto.

Il provvedimento è propedeutico al bando pubblico, di prossima approvazione, per la selezione di compagnie aeree nazionali ed estere e/o propri concessionari di spazi pubblicitari, per l’affidamento di un servizio triennale di promozione e commercializzazione del “Brand Abruzzo” nei mercati di riferimento per il periodo 2019 – 2022 e per un importo di 1,5 milioni di euro. L’obiettivo è il rilancio e la valorizzazione turistico-economica dell’Abruzzo per mezzo di una comunicazione specifica, mirata al rafforzamento dell’immagine territoriale e all’intercettazione di nuovi flussi turistici, a breve, medio e lungo periodo.

Questo quanto afferma l'assessore Febbo: