All'aeroporto d'Abruzzo altri 2 voli charter dal Marocco con 248 braccianti per il Fucino

Altri 2 voli charter, dopo quelli di 10 giorni fa, in arrivo all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara con quasi 250 braccianti agricoli provenienti dal Marocco.

I lavoratori saranno poi impiegati nei campi del Fucino nella nostra regione su iniziativa di Confagricoltura L'Aquila.

Gli aerei (ciascuno trasporterà 124 persone) partiranno da Casablanca e il loro arrivo al "Pasquale Liberi" è previsto intorno alle ore 16 e intorno alle ore 18.

Come già accaduto il 21 e il 22 maggio poi i lavoratori agricoli verranno accompagnati nella Marsica con gli autobus organizzati dall'associazione di categoria. Si tratta di lavoratori specializzati che già da diversi anni sono impegnati nella zona del Fucino per la raccolta di frutta e verdura e per la gestione dei terreni.