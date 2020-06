Con “Botteghe nel Borgo” a Città Sant'Angelo si punta sul restyling del centro storico. Il progetto di riqualificazione è stato voluto dall’assessore al commercio Di Gregorio, dal sindaco Perazzetti e da tutta la giunta comunale per "tendere la mano verso gli esercenti presenti all’interno delle mura della città".

L’idea, come si legge in una nota, è di "creare un centro commerciale all’aperto" per "offrire maggiore visibilità alle attività dislocate nel paese. Sarà effettuata una campagna pubblicitaria mirata e verranno creati canali social tematici proprio per dare il massimo risalto a questa iniziativa".

Inoltre, nel parcheggio “Berarducci” all’ingresso del paese, verrà predisposta una segnaletica adeguata con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la presenza di negozi, laboratori e pubblici esercizi. Per aderire basterà inviare una mail a uno di questi indirizzi: