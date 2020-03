Bonus spesa per il Coronavirus, a Pescara 675 mila euro: tutte le cifre per i comuni del Pescarese

Sono state calcolate le cifre destinate ai singoli comuni d'Italia per il bonus spesa che il Governo ha messo a disposizione delle famiglie italiane in difficoltà economica a causa del Coronavirus. Il fondo, pari a 400 milioni di euro, sarà gestito direttamente dai sindaci che provvederanno poi a suddividere la cifra in base alle singole esigenze delle famiglie e dei cittadini del proprio Comune.

Per quanto riguarda la provincia di Pescara, al capoluogo andranno 675.374 euro. A Montesilvano 408 mila euro, a Città Sant'Angelo 114 mila euro e a Spoltore 141 mila euro. Dovranno essere dunque gli uffici comunali assieme ai sindaci ed alla giunta ad assegnare i bonus che potranno essere spesi per acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità. Il presidente della Regione Marsilio ha criticato lo schema voluto dalla protezione civile per distribuire i 400 milioni di euro ai comuni italiani, parlando di fondi scarsi e con una procedura che andrà a gravare sul lavoro già difficile che devono svolgere le amministrazioni comunali in questa fase d'emergenza, mentre per il governatore le cifre andrebbero accreditate direttamente sui conti correnti dei cittadini.

Anche il sindaco di Montesilvano De Martinis aveva parlato di cifre insufficienti per i propri cittadini, dichiarando che con la cifra destinata al suo Comune riuscirà a sfamare qualche decina di famiglie, e per questo sta già valutando interventi con risorse interne per provvedere alle situazioni di emergenza sociale a Montesilvano.

(nella tabella la cifra della quarta colonna a destra è quella destinata ai singoli comuni)

