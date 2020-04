Gli operatori turistici abruzzesi chiedono un bonus per le famiglie

Gli operatori e i professionisti turistici abruzzesi chiedono un bonus per le famiglie. L'iniziativa si chiama “in Abruzzo, per l’Abruzzo” e consiste in un documento rivolto a tutti coloro che hanno "fatto dell'accoglienza, dell’animazione territoriale, dell’esperienza in natura e della ricettività turistica una scelta di vita".

Il modulo da sottoscrivere è disponibile QUI.

"Oggi - si legge in una nota rivolta agli operatori turistici - ci troviamo davanti un futuro prossimo difficile, avvolto dalla più buia incertezza, ed è per questo che vi invitiamo, con tutta la forza, la gentilezza e l'amore per il nostro Abruzzo, a dedicare 5 minuti del vostro tempo, a leggere e sottoscrivere questa importante proposta, per far sì che sia anche la vostra proposta, un documento che racconta di un'idea che nasce dal basso e che vuole arrivare in alto, e che potrà farlo solo grazie al contributo di tutti".

La proposta, avanzata dal gruppo "Il Bosso", verrà inviata al governatore e all'assessore regionale al turismo, nonché - per conoscenza - a tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza.