Pubblicato il primo elenco delle famiglie beneficiare del Bonus Famiglia per il Coronavirus

La Regione Abruzzo ha pubblicato il primo elenco dei beneficiari del bonus famiglia (delle 19 mila richieste).

Il bonus famiglia è la misura prevista dall'amministrazione regionale per sostenere gli abruzzesi in difficoltà per colpa dell'emergenza Covid-19 (Coronavirus).

I primi beneficiari di questa forma di sostegno sono i nuclei familiari in cui siano presenti persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Le domande pervenute sono state in totale 1.284 di 1.066 accolte perché la documentazione è risultata completa (e dunque riceveranno il denaro sul proprio conto corrente), invece per le restanti 222 sarà richiesta un'integrazione.

Di seguito l'elenco dei beneficiari: