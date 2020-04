Bonus da 25mila euro, la Cna: "Sul sito della Popolare di Bari stop alle richieste"

Bonus da 25mila euro, la Cna sottolinea che sul sito della Banca Popolare di Bari si legge:

“Le richieste di accesso a nuovi finanziamenti fino a 25mila euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia, previsti dal Decreto legge n.23 dell’8 aprile 2020, hanno superato il plafond messo a disposizione dalla Banca. Pertanto, al momento, non possiamo accogliere ulteriori domande”.

Duro il commento del presidente della Cna Abruzzo, Savino Saraceni, che prende atto della comunicazione della banca:

“Questo vuol dire che, a pochissimi giorni dall’avvio, uno degli strumenti più importanti, se non il più importante previsto a sostegno delle piccole e micro imprese, è già in salita. Perché stiamo parlando di uno degli istituti più grandi insediati in Abruzzo, con una presenza assai rilevante di sportelli, soprattutto nelle province di Pescara e Teramo”.