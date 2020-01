Bollette identiche dell'acqua, l'Aca rassicura gli utenti sui pagamenti

Bollette identiche dell'Aca per l'acqua. L'azienda consortile acquedottistica fa chiarezza e rassicura gli utenti sui pagamenti.

Infatti basterà pagare una sola fattura pur a fronte della ricezione di più bollette identiche.

Questo quanto fa sapere l'Aca:

«Una delle priorità è la digitalizzazione del servizio con l’utenza, processo in itinere messo in atto attraverso la creazione di un settore di information technology per rendere più chiare e trasparenti le procedure. L'esigenza nasce anche dall'evoluzione legislativa in materia che rende di fatto obbligatorio, attraverso le norme sancite dall'Autorità Garante, il rapporto con l'utente in maniera digitale: questo comporta anche difficoltà oggettive nell'aggiornamento dei sistemi informatici con conseguenti disagi operativi. Non dimentichiamo che con l'annessione di nuove zone, Aca si trova a emettere annualmente oltre un milione e seicentomila bollette e, nell'ambito delle dinamiche predette, abbiamo constatato che proprio recentemente sono state inviate erroneamente ad alcuni utenti due fatture identiche, di identico importo, attraverso due diversi bollettini che riportavano scadenze diverse. Invitiamo pertanto gli utenti che sono stati coinvolti in questa anomalia di effettuare il pagamento di un solo bollettino, precisamente quello con la data di scadenza più lontana (se avete una bolletta che scade il 10 febbraio e un'altra il 20 febbraio prendete in considerazione quest'ultima) e, scusandosi per il disagio arrecato, Aca, assicura che sta profondendo molte energie, professionali ed economiche per garantire il miglioramento oggettivo dei servizi».