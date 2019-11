Black Friday, in Abruzzo si spenderanno 43 milioni di euro: i consigli per gli acquisti

Si spenderanno circa 43 milioni di euro in Abruzzo per gli acquisti del black friday e della settimana degli sconti speciali. Lo ha stimato il Codacons che ricorda come, nonostante sia venerdì 29 novembre la data ufficiale del black friday che proseguirà con il cyber monday del 2 dicembre, già su molti siti di ecommerce come Amazon ed in diversi negozi fisici o virtuali sono iniziate le promozioni, che porteranno gli abruzzesi ad acquistare in questi giorni quasi 1 regalo su 5 di Natale.

La crescita delle vendite stimata a livello nazionale è pari al 20%. Per questo, è fondamentale essere informati sulle possibili trappole e fregature in cui gli utenti, specie i meno esperti, potrebbero cadere ed a tal proposito il Codacons ha diffuso una serie di consigli per i consumatori per evitare brutte sorprese e problemi.

Nel decalogo, si consiglia l'acquisto solo su siti internet sicuri e certificati con la presenza del lucchetto nella barra dell'indirizzo web, oltre a scegliere venditori sicuri controllando i dati della società ed eventuali feedback negativi presenti sulla rete.

Fondamentale è anche confrontare sempre i prezzi, sia online che nei negozi fisici, verificare la presenza del prezzo originale e delle spese di spedizione o tasse, diffidando degli sconti troppo elevati. Una volta effettuato l'acquisto, controllare la data di spedizione e l'origine del pacco, conservando sempre una copia dell'ordine con il diritto di recesso senza penali.

Infine, usare il sistema paypal o di carte prepagate, senza comunicare mai i propri dati personali sia per telefono che via mail. Il diritto di recesso, ricorda il Codacons, per i prodotti acquistati online è di 14 giorni e verificare sempre le condizioni al momento dell'acquisto e la durata della garanzia, con il diritto di sostituire il prodotto in caso di difetto di conformità o produzione, chiedendo il cambio o il rimborso.