L'Agenzia del Demanio mette in vendita 6 beni dello Stato in provincia di Pescara

Sono in totale 6 i beni dello Stato che l'Agenzia del Demanio ha messo in vendita in provincia di Pescara.

Tra le possibilità di acquisto anche un appartamento da ristrutturare nel centro storico del capoluogo adriatico.

In tutto l'Abruzzo sono in totale 14 gli immobili posti in vendita: 6 in provincia di Chieti, altrettanti in provincia di Pescara e 2 in Provincia di Teramo.

Questi gli immobili in vendita nella nostra provincia:

Immobile di 3 piani in via dei Bastioni a Pescara (31mila euro);

(31mila euro); Terreno di forma rettangolare di 98 metri quadrati a Loreto Aprutino (2.300 euro);

(2.300 euro); Terreno di 3620 metri quadrati a Loreto Aprutino (6mila euro);

Terreno di 2180 metri quadrati a Loreto Aprutino (4750 euro);

Terreno di 2187 metri quadrati a Loreto Aprutino (4750 euro);

Terreno edificabile di 3080 metri quadrati a Penne (26mila euro).

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12 del 5 luglio 2019. Per aggiudicarsi i singoli lotti occorre presentare un’offerta pari o maggiore rispetto al prezzo di partenza fissato nel bando. Ulteriori e dettagli sulle procedure di gara e sugli altri bandi in corso sono disponibili nella sezione Immobiliare del sito dell’Agenzia. Il bando rientra nel Piano vendite immobili dello Stato in corso da gennaio 2019 per cui l’Agenzia ha già messo sul mercato altri 450 beni dislocati su tutto il territorio nazionale.

Per l’avviso di vendita: http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/immobiliare/gara/Avviso-di-vendita-di-n.-32-beni-immobili-siti-nelle-Regioni-di-Abruzzo-e-Molise

Per l'elenco degli immobili in vendita clicca QUESTO LINK.