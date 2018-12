Barbara Lunelli nuovo vice presidente vicario di Confartigianato Pescara

Il consiglio direttivo di Confartiginato Pescara ha nominato Barbara Lunelli nuovo vice presidente vicario.

L'associazione di categoria, nei giorni scorsi, ha anche nominato il nuovo vice presidente, Gabriele Sillari, presidente delle categorie Trasporti di Confartigianato Abruzzo e di Confartigianato Pescara.

Queste le parole di Giancarlo Di Blasio, presidente di Confartigianato Pescara:

«A Lunelli e Sillari vanno i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico. Barbara e Gabriele, da tempo attivi nella nostra associazione, ben conoscono il territorio e le esigenze delle piccole e medie imprese che vi operano. Così come hanno sempre dimostrato in questi anni - conclude - siamo sicuri che metteranno impegno, energie e passione per svolgere nel migliore dei modi il nuovo incarico».