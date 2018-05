Annunciato il bando per le strutture irrigue in Abruzzo, stanziati 15.100.000 euro

Sarà pubblicato entro la fine di questo mese il bando, legato al Psr 2014-2020, che stanzia 15 milioni e 100mila euro per lo sviluppo, ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture irrigue a servizio dell'agricoltura.

L'annuncio è stato fatto durante una riunione in Regione. La misura è rivolta principalmente ai Consorzi di Bonifica che operano sul territorio regionale, intesi come Enti pubblici economici a base associativa, che avranno così la possibilità di intervenire su impianti vetusti e non più adeguati alle attuali esigenze del comparto agricolo abruzzese.

Una priorità emersa nel corso di numerosi incontri con gli operatori del settore e i vertici dei Consorzi stessi, anche per rispondere alle disposizioni sancite dalla normativa nazionale ed europea, che la Regione ha stabilito di sostenere con un'adeguata dotazione finanziaria. Si tratta del primo programma di interventi, cui ne seguiranno altri, per rinnovare completamente gli impianti idrici agricoli. Tutti i progetti dovranno essere conclusi entro la fine del 2019.