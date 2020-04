Bando della Regione Abruzzo per i mille euro a famiglia, ecco come compilare la domanda

Come annunciato è stato pubblicato ieri sera allo scoccare della mezzanotte il bando della Regione Abruzzo che consente di vedersi accreditati mille euro sul conto corrente per coloro che si trovano in difficoltà economiche a causa dell'emergenza Covid-19 (Coronavirus).

L'avviso pubblico resterà aperto per 7 giorni fino al prossimo 23 aprile.

Possono presentare domanda i residenti in Abruzzo che abbiano tali requisiti:

avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/ CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni;

essere residenti in Abruzzo al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

avere un valore complessivo, alla data di pubblicazione delle legge regionale (7 aprile 2020), dei depositi presenti sulla totalità dei conti correnti bancari e/o postali intestati ai componenti del nucleo familiare (per la quota parte nel caso di c/c cointestati con soggetti non appartenenti al nucleo familiare) e degli strumenti finanziari dagli stessi posseduti/sottoscritti (salvo buoni e/o titoli vincolati intestati ai minori), non superiore a 2 mila euro, incrementato di 1.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al secondo, fino a un massimo di 5 mila euro;

non essere titolari, a pena di esclusione, della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll);

non essere titolari, a pena di esclusione, di reddito da lavoro subordinato pubblico o privato (ad esclusione di pensione), ovvero di altre forme di sostegno economico o al reddito erogate da enti pubblici (ad eccezione del contributo di solidarieta' alimentare erogato dal Comune ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile.

Alla domanda devono essere allegati:

l’autocertificazione da parte del soggetto richiedente attestante il possesso dei requisiti richiesti;

la fotocopia dei documenti d’identità in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare (esclusi i minori);

la fotocopia del codice fiscale e per i soggetti stranieri la fotocopia del permesso di soggiorno.

Per compilare la domanda basta cliccare il seguente link: https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/2020-04-covid-beni-necessita