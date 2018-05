Arriva un bando di gara per i collegamenti da Pescara con la Croazia

"Presentiamo una fondamentale iniziativa progettuale, per consentire alla regione Abruzzo capacità di raggiungimento dell'altra parte dell'Adriatico e viceversa".

Così il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso ha presentato il nuovo bando che vedrà la Regione Abruzzo assumere il ruolo di stazione appaltante, per l'espletamento della Gara Europea, a procedura aperta, per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo tra l'Abruzzo e la Croazia, con promo-commercializzazione del 'Brand Abruzzo' a bordo e a terra nei mercati di riferimento, da prestarsi per la linea marittima internazionale Abruzzo-Croazia, attraverso i porti abruzzesi di Pescara-Ortona e il porto croato di Spalato.