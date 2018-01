Nuove opportunità per i proprietari terrieri a Montesilvano, aperto il bando fino a marzo

In un processo di pianificazione del territorio, il Comune di Montesilvano prende in esame le esigenze della collettività per eventuali varianti al Piano Regolatore Generale. E' stato dunque emanato l'avviso pubblico per poter richiedere il declassamento delle aree edificabili di proprietà. Gli interessati hanno due mesi di tempo per presentare l'istanza dei lotti, classificandoli in terreni dove non è consentita la costruzione edilizia.

Tutto questo per ristabilire equilibri urbanistici e tributari. L'amministrazione si riserva di valutare ed eventualmente accogliere le domande sulla base di criteri di organicità della pianificazione, risparmio del consumo di suolo e attuabilità degli interventi. Maggiori informazioni presso lo sportello del Settore Pianificazioni e Gestione Territoriale.