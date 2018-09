Inps, al via il bando di concorso per la casa-albergo "La "Pineta" di Pescara

E' stato pubblicato il nuovo bando di concorso per ospitalità alla Casa Albergo 'La Pineta' di Pescara, rivolto ai pensionati della Pubblica Amministrazione autosufficienti. A disposizione 17 stanze singole e una doppia.

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate esclusivamente per via telematica. La procedura per l'acquisizione della domanda è attiva dalle ore 12 del 3 settembre 2018 e sarà disponibile fino alle ore 12 del 30 novembre 2018.