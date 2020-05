Contributi a fondo perduto per le aziende, pubblicato il bando "Aiuta Imprese" della Regione: ecco come fare domanda

La Regione Abruzzo ha pubblicato il bando "Aiuta Imprese" che prevede contributi alle aziende per spese di investimento.

Le domande possono essere presentate a partire da martedì 26 maggio.

Si tratta di misure straordinarie e urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dall'articolo 4 della legge regionale del 6 aprile 2020.

In particolare è previsto un contributo a fondo perduto per le micro e piccole imprese e lavoratori autonomi a regime forfettario. La piattaforma informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dalle ore 00:00 del 26 maggio alle ore 23:59 del 4 giugno.

Le informazioni relative all’avviso e agli adempimenti a esso connessi possono essere richieste al seguente indirizzo mail: aiutaimpresa@regione.abruzzo.it

L'avviso con tutti i dettagli è consultabile al seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/content/aiuta-impresa-contributo-spese-di-investimento?fbclid=IwAR1UurabGE7AdfHeYe14eFOv2qW4E7WwVFFlKBiAFv9q11PFYFo5I1sHrl8