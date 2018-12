La Bcc di Castiglione Messer Raimondo e Pianella entra nel gruppo Iccrea [FOTO]

La Bcc (banca di credito cooperativo) di Castiglione Messer Raimondo e Pianella entra a far parte del gruppo bancario cooperativo Iccrea.

L'assemblea dei soci, che si è tenuta ieri mattina, sabato 15 dicembre, ha deliberato le modifiche dello statuto per l'ingresso nel gruppo.

Il voto dell’assemblea rappresenta un atto storico per la Bcc e per lo sviluppo delle sue attività a beneficio dei soci e del territorio. Si è conclusa quindi un'altra tappa della riforma iniziata nel 2015, che ha coinvolto il Credito Cooperativo in un percorso di rinnovamento, preservando al contempo la storia e i tratti caratteristici della mutualità bancaria cooperativa. Un passaggio che proietta nel futuro la Bcc di Castiglione che, con i suoi 62 anni di storia, attraverso scelte lungimiranti e concrete, è diventata la prima Banca di Credito Cooperativo d’Abruzzo sia per la raccolta diretta, superiore agli 800 milioni di euro, che per gli impieghi, pari a circa 500 milioni, operando in 62 comuni con 141 dipendenti.

Queste le parole del presidente della Bcc di Castiglione, Alfredo Savini (presidente anche della Fedam e membro del consiglio nazionale di Federcasse):

«Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo traguardo storico che consente alla Bcc di contribuire alla nascita di un grande Gruppo bancario Cooperativo in Italia. Grazie all’ingresso in Iccrea uniremo la nostra vocazione di banca della comunità con la forza di un grande gruppo bancario nazionale e questo i nostri soci lo hanno compreso appieno. La riforma, non solo non cancella la storia, la natura e la vocazione delle Bcc, ma le inserisce in un sistema che garantisce maggiore solidità e permette di effettuare investimenti e ottenere sinergie fino a ora impossibili da realizzare».