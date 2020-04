Mare, 2 balneatori di Pescara a Carta Bianca su Rai 3 parlano dei problemi del settore [VIDEO]

Due balneatori di Pescara sono stati intervistati da Cinzia Torriglia per la trasmissione di Carta Bianca su Rai 3 nella puntata di ieri sera, martedì 28 aprile.

Francesca Cardarelli e Lorenzo Prora degli stabilimenti balneari "Penelope a mare" e "La Prora" hanno spiegato nel programma di Bianca Berlinguer le problematiche del settore.

I due imprenditori del mare hanno raccontato come ci sia ancora una totale incertezza sulle regole che andranno seguite per poter allestire le spiagge in vista dell'imminente stagione balneare e di come ci sarà meno posto per i bagnanti a causa del maggiore distanziamento che dovrà esserci tra ombrelloni, palme e gazebi.

I due balneatori hanno anche chiarito come potranno esserci ripercussioni sulla forza lavoro con la necessità di avere meno lavoratori rispetto al passato. Inoltre in spiaggia potrà accedere solo chi prenoterà.

Per vedere il servizio basta cliccare il link che segue e andare al minuto -57: https://www.raiplay.it/video/2020/04/cartabianca-f75873a7-1608-42ce-bbfb-0a8138192925.html