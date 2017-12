Balkan Express, stop ai voli per Sharm El Sheikh sino al 28 marzo 2018

"In seguito alla repentina rottura dei rapporti commerciali con il nostro principale fornitore dei servizi a terra, ci vediamo costretti a sospendere la programmazione per Sharm El Sheikh sino al 28 marzo 2018".

E' il post pubblicato sulla pagina Facebook della Balkan Express, operatore con sede legale a Pescara che, in pieno periodo di feste, ha cancellato numerosi voli per la nota localita' balneare egiziana, lasciando a terra i passeggeri che avevano prenotato e pagato da tempo. Esplode, ovviamente, la rabbia dei viaggiatori, rimasti a piedi a ridosso del Natale e del Capodanno dopo aver già preparato tutto il necessario per la partenza. Nel post in questione, in cui si annuncia lo stop fino a marzo, Balkan Express sottolinea:

"Provvederemo a stretto giro ad eseguire un parziale rimborso degli importi gia' versati per le prenotazioni confermate, in misura proporzionale alle nostre attuali disponibilita' di cassa. Provvederemo nel piu' breve tempo possibile a corrispondere gli importi restanti fino a concorrenza dell'integrale importo del costo di prenotazione".

La Saga, società che gestisce l'aeroporto di Pescara, ha tuttavia precisato che tale situazione non avrà alcuna ricaduta sullo scalo abruzzese in quanto sono stati cancellati soltanto i voli da e per Napoli, Roma, Bari e Bergamo.