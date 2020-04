Cassa integrazione in deroga, ecco le prime 129 aziende abruzzesi ammesse

Sono in totale 129 le prime aziende abruzzesi ammesse alla Cigd ovvero la cassa integrazione guadagni in deroga concessa per la chiusura forzata imposta dai decreti legge sul contenimento del Covid-19 (Coronavirus).

A farlo sapere è la Regione Abruzzzo che ha pubblicato l'elenco delle prime 129 imprese ammesse le quali avevano presentato richiesta lo scorso 8 aprile.

In totale sono state presentate 10.300 richieste che coinvolgono circa 27 mila lavoratori nella nostra regione. Numerose le aziende di Pescara e provincia ad aver presentato l'istanza.

Di seguito ii link con l'elenco pubblicato dalla Regione Abruzzo: http://www.regione.abruzzo.it/system/files/avvisi/144111/all-1-covid19.pdf