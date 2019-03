Aziende, solo Pescara segna un incremento tra commercio e servizi alle imprese

In Abruzzo sono state perse 2.366 ditte in 5 anni con una flessione del -1,83%, valore triplo allo -0,68% nazionale. Ma la nostra città, per fortuna, registra un'inversione di tendenza rispetto alle altre province. Ecco i dati