Autostrade A24 ed A25: stop agli aumenti a partire dal 1 ottobre

Stop agli aumenti delle tariffe autostradali sulla A24 ed A25, dove i pedaggi torneranno ai livelli in vigore fino al 31 dicembre 2017. La misura entrerà in vigore da domani 1 ottobre e prevede di fatto una riduzione del 12,89% dei pedaggi rispetto a quanto pagato dal 1 gennaio 2018 al 30 settembre 2018. La sospensione degli aumenti resterà in vigore fino al 31 dicembre.

Strada dei Parchi ha fatto sapere che la decisione è arrivata in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ed è arrivata dopo aver ascoltato le esigenze degli utenti ricordando che solo dopo l'approvazione del nuovo (PEF) atteso da anni, sarà possibile definire per il futuro tariffe più vicine alle atese degli utenti e la realizzazione degli importanti interventi di messa in sicurezza antisismica sulle due autostrade.

Ricordiamo che proprio il PEF di Strada dei Parchi era finito nel mirino degli ambientalisti che hanno denunciato richieste, contenute nel documento, ritenute inaccettabili come la proroga per oltre 30 anni della concessione.