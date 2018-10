Autostrade A24 ed A25, partono i lavori nonostante il blocco dei fondi

Ancora botta e risposta a distanza fra il Ministro Toninelli e Strada dei Parchi sulle due autostrade abruzzesi A24 ed A25. Dopo le polemiche riguardanti il sopralluogo del ministro nei pressi di alcuni viadotti e le dichiarazioni allarmistiche, ora la società di Toto annuncia l'avvio dei cantieri per la messa in sicurezza sismica nonostante i decreti per lo sblocco dei fondi siano ancora bloccati.

Strada Parchi infatti sottolinea come sarà data priorità ai piloni dei viadotti e che la decisione arriva come atto di responsabilità dopo le dichiarazioni allarmistiche del Ministro. Si tratta di 192 milioni di euro di fondi ancora indisponibili per via di alcuni errori nella formulazione del decreto non ancora risolti.

Riguardo alle misure restrittive della viabilità dei mezzi pesanti che sono state annunciate, SdP sottolinea come queste si concretizzano nell’estensione a tutti i viadotti di una ordinanza del 2017 che la stessa concessionaria ha già adottato per gli otto viadotti dell’A24 più vecchi, e che ora saranno estesi a tutta la rete. Infine, circa l’osservazione del Ministero secondo la quale le verifiche effettuate dal concessionario sui viadotti di A24 e “sono state condotte utilizzando i carichi normativi del 1962”, SdP smentisce tale circostanza e specifica che, su richiesta dello stesso Ministero, i test sui viadotti sono stati realizzati sulla base delle nuove norme tecniche, NTC 2018. I risultati sono stati inviati al Ministero tra il 12 settembre e il 1 ottobre, confermando il mantenimento degli indici di sicurezza previsti.

Strada dei Parchi conclude aggiungendo che probabilmente le analisi contenute nei progetti di adeguamento anti sismico dei viadotti non solo non sono state considerate, ma probabilmente non sono state nemmeno lette dal Ministro stesso.