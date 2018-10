Autostrade A24 ed A25, gli autotrasportatori: "Basta polemiche"

Stop alle polemiche ed al continuo balletto di dichiarazioni ed accuse reciproche. A parlare è Gianluca Carota, presidente del Fita Cna Abruzzo l'associazione di categoria degli autotrasportatori in merito alla questione della sicurezza lungo le autostrade A24 ed A25.

Secondo Carota, occorre interrompere la spirale di dichiarazioni irresponsabili ed a volte surreali fra Strada dei Parchi e Ministro Toninelli, avviando invece subito gli interventi di manutenzione sbloccando i fondi necessari per lavori ormai indifferibili. Carota inoltre giudica prive di senso eventuali misure di divieto di transito o limitazione per i mezzi pesanti sulle due autostrade, in quanto provocherebbero un enorme danno economico.

"Come la mettiamo con l’ipotizzato divieto di sosta nelle aree di emergenza? E se un mezzo si rompe, di grazia, che dovrebbe fare il guidatore? E vogliamo parlare della distanza minima tra mezzi pesanti da rispettare in alcuni tratti? Se si mettono in fila

dieci auto, forse che non pesano come un camion; si ponga fine a uno scontro insensato giocato sulla pelle degli utenti; si sblocchino davvero, ora, le risorse necessarie per la messa in sicurezza"