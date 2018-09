Autostrada per Roma, anche Confartigianato trasporti protesta contro il caro pedaggi

La sezione regionale di Confartigianato Autotrasporti ha fatto sapere che prenderà parte alla manifestazione dei sindaci e degli amministratori di Lazio e Abruzzo contro il caro pedaggi delle autostrade A24 e A25, in cui rientra anche la tratta Pescara-Roma. Il presidente Gabriele Sillari ha comunicato l'adesione alla manifestazione promossa per mercoledì 19 settembre, a Roma, presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli stessi amministratori che hanno adottato la decisione di un nuovo confronto con il ministro Danilo Toninelli, dopo quello considerato non produttivo delle scorse settimane, hanno indicato il 30 settembre quale termine ultimo per l'accoglimento delle istanze già note, come il blocco degli aumenti delle tariffe, che dal 1° gennaio scorso sono lievitate di oltre il 12%. In una nota della scorsa settimana, infatti, i sindaci hanno annunciato che, in caso di mancato accoglimento delle istanze, si darà il via ad una nuova mobilitazione, con iniziative anche presso i caselli autostradali.

Oltre alla revisione del calcolo delle tariffe e a una maggiore sicurezza delle autostrade in concessione a Strada dei Parchi, al centro delle richieste vi è altresì la creazione di un tavolo istituzionale per promuovere una legge che modifichi gli attuali criteri concessori e ridetermini le condizioni di composizione delle tariffe. In più si sollecita la declassificazione del tratto urbano della A24 che va dalla barriera di Roma Est fino all'intersezione con la tangenziale Est, e la declassificazione di alcuni tratti da montani a non montani.