Autobus per Roma dalla stazione di Porta Nuova da ottobre, gli orari delle corse

Tutto pronto per l'inaugurazione delle prime corse degli autobus Tua diretti a Roma con partenza dalla stazione di Pescara Porta Nuova.

Infatti la mozione presentata dai consiglieri comunali Riccardo Padovano, Lola Berardi e Adamo Scurti è stata approvata e dal mese prossimo, ottobre, sarà possibile prendere il bus per Roma dalllo scalo di Porta Nuova.

Come fa sapere Piergiorgio Pardi dell'ufficio Viabilità del Comune e City Manager, nelle prossime settimane verrà predisposta tutta la segnaletica necessaria per il passaggio dei bus in via Arnaldo da Brescia, in piazza Berlinguer e nel sottopasso ferroviario posto di fronte al parcheggio pubblico dove sarà prevista la fermata. Al massimo entro la fine di ottobre e poi partiranno le nuove corse.

All'interno della stazione, come dice Padovano, Rfi ha riserverà uno spazio di 20 metri quadrati per la biglietteria e per la sala di attesa e inoltre si sta studiando la possibilità con Pescara Parcheggi di avere un unico biglietto per autobus e posteggio per l'auto nella struttura semi interrata.

Gli autobus si fermeranno al centro del sottopasso sul lato sud, proprio di fronte agli ingressi del parcheggio e sarà anche previsto lo spazio per i taxi che stazioneranno all'esterno dello scalo.

Con la nuova fermata alla stazione di Porta Nuova verrà abolita quella di fronte al Comune così come la discesa "al volo" davanti al campo Rampigna.

Questi gli orari delle 5 nuove corse che effettuerà la Tua che partiranno dalla stazione di Porta Nuova con ritorno compreso:

5;

6:15;

12:40;

19:30.

Presentato anche in anteprima il progetto "Ciclo-Pe" che prevede la creazione di 2 stazioni di interscambio a Centrale e Porta Nuova per le biciclette.