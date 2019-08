Aumento prezzi treni Pescara - Milano, Federconsumatori: "Oltre il danno la beffa"

Nessun miglioramento per i passeggeri dopo l'aumento dei prezzi dei treni fra Pescara e Milano ed anzi, nei primi giorni di agosto, sono stati registrati anche dei ritardi. Federconsumatori torna ad attaccare Trenitalia in merito alla vicenda dell'aumento dei prezzi dopo il passaggio dai Freccia Bianca ai Freccia Argento, con aumenti fino al 34%.

L'associazione, lo ricordiamo, ha già presentato un esposto all'autorità governativa competente per prezzi e concorrenza per evidenziare come l'aumento non abbia alcuna giustificazione, nonostante le dichiarazioni di Trenitalia che parlava di un "miglioramento per il confort e la puntaità dei treni" per i passeggeri di quella importante tratta ferroviaria.

Il treno 8806 il giorno 01.8.19 è partito da Pescara con 10 minuti di ritardo; mentre il giorno successivo il ritardo è stato di 57 minuti. L'aumento del prezzo dei biglietti e degli abbonamenti resta comunque immotivato, ma giustificare gli aumenti con il miglioramento della puntualità, e poi partire due giorni consecutivi con ritardi così pesanti, ci fa capire quanto credibili siano le “giustificazioni” dei Dirigenti delle Fs.

Federconsumatori poi denuncia il blocco delle due scale mobili che collegano il piano terra al secondo piano, da quasi un mese fuori uso e la mancanza di informazione fissa relativa alla numerazione delle vetture dei treni:

Conoscere in anticipo la numerazione delle vetture aiuta i passeggeri a predisporsi vicino alla vettura per la quale si ha la prenotazione. Questa esigenza è importante sempre, ma lo è ancora di più quando si tratta di anziani o persone con valigie.

Le stazioni analoghe a Pescara dispongono da sempre di questa informazione; a Pescara questo servizio non è disponibile da anni.