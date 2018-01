Anno nuovo, nuovo (ennesimo) aumento per l'autostrada Pescara-Roma

Come è ormai, purtroppo, consuetudine con l'arrivo del nuovo anno scattano i rincari sulle autostrade abruzzesi gestite da Strada dei Parchi, compresa quella che collega Pescara a Roma. A partire da oggi, 1° gennaio, si pagherà un importo pari al +12,89% rispetto al 2017.

Ovviamente le polemiche non mancano: la FITA/CNA Abruzzo parla di "aumenti spropositati" che "daranno un colpo mortale alla già disastrata economia regionale".

"Un aumento di tale portata, quasi il 13% a fronte di un'inflazione ferma intorno al 2%, è a nostro avviso assolutamente ingiustificato - scrive in una nota il presidente Gianluca Carota - Abbiamo sottolineato più volte negli anni recenti il fatto che questa è diventata una delle autostrade più care d'Italia, se non d'Europa, nonostante i servizi spesso carenti. E comunque ogni anno si ripresenta puntuale il tema degli aumenti, che questa volta sono davvero indigeribili. Oltre a chiedere l'intervento delle istituzioni e verificare la possibilità di attivare tutte le vie legali per scongiurare questa stangata, questa volta andremo oltre e metteremo in campo azioni di protesta anche clamorose".