Autostrade A24-A25, Strada Parchi: "Pedaggi su del 19% senza intervento del governo"

Brutte notizie in vista per i pendolari che abitualmente utilizzano le autostrade abruzzesi A24-A25.

La concessionaria Strada dei Parchi fa infatti sapere che dall'1 luglio aumenteranno i pedaggi senza un intervento del governo.

Le tariffe subirebbero un sensibile rialzo del 19% a partire al primo giorno del prossimo mese.

Questo quanto fanno sapere da Strada dei Parchi:

«Nove mesi fa Strada dei Parchi come segno di attenzione e sostegno al territorio abruzzese e del Lazio, decise di congelare le tariffe, il cui aumento era previsto per legge su tutte le autostrade d'Italia. Da allora, nonostante i ripetuti tentativi da parte della Concessionaria, il ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti non è riuscito ad offrire una interlocuzione stabile per poter affrontare il tema che tanto preoccupa gli automobilisti non solo abruzzesi e laziali. Strada dei Parchi non è rimasta ferma. Ha provato in tutti i modi ed a più riprese ad avviare una trattativa con il Mit per affrontare il tema dei pedaggi e quello della messa in sicurezza sismica dell'A24/A25. Temi legati a filo doppio e che dovevano portare alla firma di un Piano Economico Finanziario, che dovrà regolare le due cose, con la rimodulazione di una politica tariffaria più contenuta. Piano economico (Pef) che su A24-A25 manca da 5 anni, il precedente è scaduto nel 2014. Sono passati stagioni e governi inutilmente, ma ora la situazione è letteralmente precipitata».