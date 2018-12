Pedaggi autostradali, Cna Fita dice basta allo "scaricabarile tra governo e gestore"

Aumento dei pedaggi autostradali tra Roma e l'Abruzzo, Cna Fita dice basta allo "scaricabarile tra governo e gestore" e chiede di "scongiurare l’ennesima stangata a carico di autotrasportati e pendolari di A24 e A25".

Ecco cosa si legge in una nota dell'associazione:

"In assenza di decisioni da prendere in queste ore sul blocco dei rincari annunciati già a partire dal prossimo 1 gennaio, il nuovo anno porterà sotto l’albero di Natale un nuovo salasso ai caselli, calcolato in circa il 18% in più rispetto all’ultimo trimestre del 2018, dopo che a settembre era stata decisa la sterilizzazione degli aumenti scattati nel gennaio scorso".