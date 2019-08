Aumenti per i treni Pescara - Milano: esposto di Federconsumatori all'Antitrust

Un esposto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per gli aumenti dei biglietti dei treni sulla tratta ferroviaria Pescara - Milano. Come annunciato già qualche settimana fa, Federconsumatori annuncia battaglia per la decisione di Trenitalia di aumentare il costo dei biglietti fino al 34% e fino all'88% per gli abbonamenti senza alcun miglioramento in termini di durata dei viaggi.

Trenitalia aveva risposto che all'aumento dovuto al passaggio dai treni Freccia Bianca a Freccia Argento coinciderà un migliore confort e puntualità, ma l'associazione di tutela dei consumatori ha ribadito le critiche:

Quello che fa finta di non capire il Gruppo FS è che la qualità del prodotto la decide il mercato, dove il mercato c'è, e dovrebbe essere decisa dal cliente dove il mercato non c'è. Invece sulla linea adriatica è il gestore del servizio che pretende di decidere la qualità del servizio offerto, come se noi quando comperiamo un paio di scarpe dovessimo acquistare quelle che ci impone il commerciante, al prezzo deciso dal commerciante

Ricordiamo che gli aumenti riguardano tutta la tratta ferroviaria fra Milano e Pescara.