Aumenti Tari a Pescara, l'assessore Presutti: "Rincari praticamente inesistenti"

Un aumento irrisorio, che manterrà praticamente invariate le tariffe della Tari in città. È la replica dell'assessore Presutti alle dichiarazioni fatte ieri dal presidente di Confcommercio Pescara Danelli, riguardanti i possibili rincari della tassa dei rifiuti a Pescara a carico dei commercianti.

Presutt ha fatto il punto dei tanti interventi attuati dall'amministrazione comunale dal 2014 ad oggi, fra cui la soglia della differenziata che è arrivata a quota 50% con l'estensione del porta a porta domestico anche in periferia entro l'estate 2019:

Il nostro lavoro positivo contribuisce anche al Piano regionale sui rifiuti che prevede un impianto di compostaggio nella provincia di Pescara, prima non previsto e oggi inserito nel piano approvato. Stiamo consolidando l’estensione della raccolta differenziata a tutto il territorio cittadino, portando avanti un cammino che in questi anni non ha avuto battute d’arresto. Siamo infatti nell’ordine di 5-6 euro l’anno di media per le utenze domestiche, con percentuali a scendere proprio per le categorie produttive e commerciali (utenze non domestiche) e che comunque per entità è paragonabile agli importi di riferimento per il 2014, oltre cui non è matematicamente possibile andare. Un quadro che non appena sarà del tutto definito dagli uffici condivideremo con i portatori d’interesse come abbiamo sempre fatto.