No agli aumenti sulla Tari, Confcommercio sugli scudi chiede un incontro con l'assessore Seccia

No all'aumento della Tari per i commercianti della città. Il presidente della Confcommercio Danelli interviene in merito ai possibili rincari e ritocchi delle tariffe per la spazzatura a Pescara, chiedendo un incontro urgente con l'assessore Seccia, e ricordando che gli operatori commerciali e del turismo pagano già aliquote fra le più alte d'Italia, e dunque un ulteriore aumento sarebbe del tutto ingiustificato e non sopportabile.

Danelli poi pone la questione del pagamento a tariffe per metro quadro, un sistema poco equo e che porta un ristorante a pagare 20 euro al metro quadro, ed un bar, ortofrutta o pescheria solo 16 euro a metro quadro: