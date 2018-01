Aumenti 2018 sull'Autostrada dei Parchi, il commento dell'Acu

"Anche ad inizio 2018, così come successo per gas ed energia elettrica, è stato comunicato ed applicato l'ennesimo aumento anche per il servizio autostradale. Tuttavia mentre nel resto della penisola l'aumento si è attestato circa sul 2% in Abruzzo, Autostrade dei Parchi Spa per le tratte Pescara-Roma e Teramo-Roma, ha praticato un aumento addirittura del 12,89 %. Tale irragionevole surplus è stato applicato su percorsi che sono già tra i più cari di tutta Italia e dove i servizi agli automobilisti sono, rispetto ad altre realtà, assai scarsi".