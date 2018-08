Attività storiche di Montesilvano: nel week end la terza edizione

Anche quest'anno il Comune di Montesilvano premia le atitvità storiche della città. Domenica 26 agosto al Teatro del Mare si terrà la cerimonia alle ore 21 alla presenza del sindaco Maragno che consegnerà le targhe alle attività commerciali che possono vantare una storia di almeno 30 e 40 anni.

Si tratta della terza edizione della premiazione, che punta a dare un riconoscimento ed un ringraziamento a quanti hanno affrontato e superato momenti di crisi e di difficoltà riuscendo ad offrire qualità ai cittadini e turisti. Saranno 27 le attività commerciali che riceveranno la targa. 18, con una storia dai 40 anni in su, verranno insignite della targa d’oro; 9, con una storia tra 30 e i 39 anni, di quella d’argento.

Le attività che otterranno la targa d’argento (30 anni): Barberini Angela (parrucchiera); Sangiorgio Alfio (Vendita e produzione agrumi); Scarinzi Immobiliare (Agenzia immobiliare); Acconciatore Mimmo di Domenico Assogna (Parrucchiere per uomo); Onoranze funebri Ruggieri di Antonio Di Giorgio; Micolucci Gino (Tabaccheria Bazar); Orthosan di Fausto Fragasso (Sanitaria e ortopedia); Raffaele Alfani (autofficina); cartolibreria L'Arca di Laura Sichetti.

Le attività che otterranno la targa d’oro (40 anni): I.T.R.O.F.E.R. SAS di Domenico De Patre (Raccolta rifiuti pericolosi); Alfredo Art of Hair di Alfredo Dell' Elce (Parrucchiera); Lo spuntino di Nicolas Ronco (Paninoteca e Fritteria); Dell'Elce Fabio (Officina meccanica); CRM di Antonio Cilli (Officina meccanica); Pasta all'uovo Sciarretta di Antonietta Di Girolamo; Jaguar Classic Card di Vincenzino Santone (Autocarrozzeria); Castellano Elia (Produzione Tende); Ma Di Pa SAS Farmashop di Floria Giampaolo (Sanitaria); Tabacchi Ranalli di Maristella Bitondo; D'Annibale Andrea (Carrozzeria); Autofficina Marcotullio di Maurizio Marcotullio; New Style di Francesco Franceschini (parrucchiere uomo); Tacconelli Maria Paola (Panificio); Forno 3C di Nevio Ferretti (panificio); Merceria Cori Angelina; Graziano D'Onofrio (arredamenti industriali); Valleriani Hi FI (Commercio Elettrodomestici).