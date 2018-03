Caso Attiva, Pagnanelli: "Saranno pagati interamente gli stipendi trattenuti"

Saranno pagati interamente gli stipendi di febbraio ai dipendenti di Attiva licenziati a seguito della sentenza della Corte di Appello dell’Aquila, che nella mattinata di oggi hanno portato la propria protesta in Consiglio Comunale. E’ questo l’esito di un confronto a cui stamane è stata chiamata la società da parte dell’Amministrazione e dei consiglieri comunali tutti, che erano all’oscuro dei provvedimenti presi dall’azienda a seguito della sentenza, per il recupero delle somme spettanti.

La seduta è stata sospesa e poi rinviata, per agevolare subito un chiarimento della situazione, capace di spiegare il perché la Società comunale di gestione dei rifiuti ha trattenuto interamente le spettanze dei lavoratori e di trovare una soluzione in grado di consentire loro di poter avere gli ultimi stipendi.

Alla riunione hanno partecipato i consiglieri comunali, l’amministratore Unico Massimo Papa e il direttore generale Massimo Del Bianco, oltre all’assessore all’Igiene Urbana Paola Marchegiani, il direttore generale del Comune Pierluigi Caputi, il dirigente del Settore Personale del Comune di Pescara Fabio Zuccarini, e altri componenti della Giunta.

“L’intenzione unanime del Consiglio Comunale e dell’Amministrazione - spiega il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Pagnanelli - è stata quella di comporre la protesta, da qui la richiesta arrivata anche dal sindaco Marco Alessandrini, stamane a Roma per impegni nell’assemblea dell’ANCI, ai vertici di Attiva di erogare le spettanze integralmente. Tale richiesta sarà condensata in un ordine del giorno che sarà presentato al Consiglio Comunale di lunedì, 19 marzo, giorno a cui abbiamo riconvocato la seduta, con la richiesta all’Azienda, di essere messi a conoscenza tempestivamente delle iniziative che intende intraprendere, specie se sensibili come quella che ha causato le proteste di oggi”.