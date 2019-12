Assunzioni nel Comune di Pescara, posto per 57 lavoratori: i primi nomi

Prosegue il piano di assunzioni del Comune di Pescara con le graduatorie che sono in via di approvazione.

Sono state infatti completate le procedure degli 11 concorsi banditi la scorsa primavera.

L'ufficio del Personale sta predisponendo le graduatorie definitive propedeutiche alle assunzioni nei diversi ruoli e qualifiche previsti nella pianta organica dell’amministrazione.

In totale sono 57 i contratti di assunzione a tempo indeterminato del Piano 2019 approvato dal Ministero dell’Interno lo scorso 17 dicembre, di cui 7 stabilizzazioni. A questi vanno aggiunti quattro ruoli dirigenziali che saranno però inquadrati da subito e riguarderanno:

La quinta figura, ovvero il dirigente comandante della polizia municipale, sarà assunto all’inizio del 2020.

Questo quanto dichiara il sindaco Carlo Masci:

«Ringrazio la struttura e tutti i componenti delle commissioni per l’enorme mole di lavoro condotta e iniziata con le pre-selezioni delle oltre diecimila domande di partecipazione. Solo grazie a questo gravoso lavoro è stato possibile rispettare la scadenza del 31 dicembre 2019. I nuovi innesti rappresentano per noi un’importante boccata d’ossigeno per fronteggiare le carenze d’organico, determinatesi per via dei pensionamenti dovuti in parte anche all’utilizzo dello strumento “Quota 100”, e per dare ai cittadini le risposte attese. Nel nuovo anno inoltre sulla base di quanto previsto negli atti allegati al Dup 2020-2022 (Documento Unico di Programmazione), si passera a ulteriori inserimenti nella polizia municipale, nei ruoli di istruttore tecnico, di funzionari e di contabili, sempre facendo ricorso alle graduatorie».