Le problematiche del mare al centro dell'assemblea regionale del Sib

Venerdì 18 ottobre alle ore 10 a Pescara si terrà, nella sede di Confcommercio in via Aldo Moro, l'assemblea regionale del Sib Abruzzo, sindacato balneari, nel corso della quale saranno affrontati argomenti di primaria importanza per la categoria, tra cui:

la revisione della legge 77 al fine di incentivare la ristrutturazione degli stabilimenti balneari

le nuove progettualità per combattere l'erosione costiera e il superamento della Direttiva Bolkestein

Ai lavori dell'assemblea regionale interverranno il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il presidente nazionale del Sib, Antonio Capacchione.