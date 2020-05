Contributi alle ex zone rosse, per la Cna di Pescara è "assurdo" escludere l’area vestina. Il presidente Cristian Odoardi ritiene "cervellotica" l’indicazione (contenuta nell’articolo 112 del Decreto Rilancio) di circoscrivere gli aiuti ai soli centri che per almeno 30 giorni abbiano patito le restrizioni pressoché totali imposte alle attività e alla mobilità delle persone.

Un criterio, questo, che "penalizza fortemente" l’area Vestina, in cui 5 paesi, cioè Penne, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona e Picciano, sono stati dichiarati “zona rossa” per un minimo di 20 giorni e un massimo di 26. Di conseguenza, Odoardi lancia un appello ai parlamentari abruzzesi affinché si battano per la modifica del decreto:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.