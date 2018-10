Area di risulta, Confcommercio propone parcheggio a 5 piani e noleggio auto elettriche

Confcommercio Pescara propone due soluzioni interessanti per l’area di risulta. Ecco quali sono:

L'associazione pensa alla costruzione della nuova stazione degli autobus sul lato nord, con 60 parcheggi per bus urbani e interurbani. Proposta anche l'istituzione di bus navetta elettrici per collegare la stazione centrale con quella di Porta Nuova e con l’Aeroporto d'Abruzzo.

"I parcheggi - si legge in una nota di Confcommercio - resterebbero di proprietà del Comune con tariffe invariate, la sosta gratuita ai disabili e la possibilità di attivare convenzioni con albergatori, commercianti e turisti. Solo dopo potranno essere eliminati gli attuali parcheggi a raso in modo che il Centro Commerciale Naturale, che il Comune aveva dichiarato di voler rigenerare, non venga in nessun momento privato dei posti auto al servizio di clienti, dipendenti e cittadini".