Area di risulta, Confcommercio ribadisce il no al progetto del Comune

No al progetto di riqualificazione dell'area di risulta del Comune. Confcommercio Pescara ribadisce il suo no alla delibera in discussione in consiglio comunale. Il presidente Danelli infatti parla di un progetto dannoso per i commercianti del centro, e che di fatto toglierebbe posti auto rispetto a quelli attuali, con la cessione degli stalli a pagamento ai privati e tariffe alte che scoraggerebbero ulteriormente la clientela.

"Esattamente il contrario di quanto avrebbe bisogno una città come Pescara che deve respirare a pieni polmoni, che vive di commercio e turismo e che ha bisogno di facilitare il più possibile gli arrivi delle persone offrendo più servizi e grandi disponibilità di posti auto a tariffe popolari nei vari punti della Città. Basti pensare che in alcune Località i turisti vengono accolti con parcheggi gratis, invece noi cerchiamo il modo di farli scappare"

Confcommercio ricorda di aver già presentato un progetto completo che prevede costi minori e più parcheggi, escludendo la cessione a privati dei parcheggi ed un multipiano lato nord con pannelli fotovoltaici ed al piano terra una stazione autobus collegata alla stazione dei treni con dei camminamenti coperti e servizi come ristoranti e car sharing: