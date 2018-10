Area di risulta, Confcommercio chiama a raccolta i commercianti contro il progetto del Comune

Presidiare il consiglio comunale per protestare contro l'approvazione del piano di riqualificazione dell'area di risulta del comune. Confcommercio con il presidente pescarese Danelli chiama a raccolta i commercianti del centro città che questa mattina hanno atteso l'apertura dei lavori, con la seduta che è stata rinviata a mercoledì prossimo.

Da tempo l'associazione di categoria è contraria al progetto, parlando di un salasso per i cittadini e gli automobilisti che parcheggeranno a costi proibitivi con la cessione ai privati, e proponendo la realizzazione di una nuova stazione autobus multipiano, con cinque piani di parcheggi a disposizione gestiti da Pescara Parcheggi.

"Con l’aumento dei posti auto a parità di costi di gestione le attuali tariffe della sosta auto potrebbero diminuire, con offerte gratuite ai Turisti come già avviene in altre Località. Chiederemo un incontro urgente al Sindaco di Pescara per valutare una soluzione condivisa per l’intera Area che dovrà diventare attrattiva. Vogliamo evitare una decisione che avrebbe gravi ripercussioni negative sull’economia cittadina.”