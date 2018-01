Arca Voice, è ufficiale: 40 lavoratori a casa

Tutti a casa. I 40 lavoratori dell'Arca Voice, azienda che ha operato a Spoltore del Gruppo Maran, sono ufficialmente senza lavoro. Lo hanno fatto sapere gli esponenti di SI Licheri e Di Brigida. Da tempo Sinistra Italiana era impegnata per avviare una trattativa e scongiurare i possibili licenziamenti, ma l'azienda non ha mai avviato un canale per la trattativa.

Licheri e Di Brigida hanno dichiarato:

"Stipendi arretrati, licenziamenti collettivi, ferie forzate, filiali chiuse dall’oggi al domani. Nonostante la mobilitazione dei lavoratori i presidi organizzati dalle sigle sindacali a Spoleto e lo stato di agitazione a Spoltore degli ultimi alla fine è arrivata la sentenza definitiva per i dipendenti della filiale operativa “Arca Voice” del Gruppo Maran. E’ stato confermato il licenziamento e siglato il mancato accordo tra sindacati ed azienda in merito alla procedura di licenziamento collettivo avviata lo scorso 24 ottobre. L’unico ad avere ancora un posto di lavoro è il responsabile della sede abruzzese reintegrato presso la principale di Spoleto"

Secondo SI, è assucordo che un'azienda sana senza problemi di commesse possa chiudere da un giorno all'altro una filiale lasciando a casa 40 lavoratori improvvisamente.