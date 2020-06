Imprese e sindacati esprimono soddisfazione per l’approvazione della Zes. In una nota congiunta, 16 sigle sottolineano che «adesso occorre lavorare tutti insieme – istituzioni, mondo produttivo e del lavoro – per conseguire rapidamente i benefici che all’Abruzzo deriveranno dalla sua approvazione»

La nota è stata firmata da Agci, Casartigiani, Cia, Claai, Cna, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Legacoop, Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Secondo queste associazioni «il provvedimento avrà un effetto di grande impatto soprattutto sul sistema portuale e della logistica». Si tratta dunque di «una grande opportunità da cogliere con spirito di squadra e velocemente».