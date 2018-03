In arrivo una App per le vaccinazioni? C'è chi ci sta pensando

Si è tenuto oggi, presieduto da Enzo Del Vecchio, segretario particolare del presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, un incontro per l’esame di un’iniziativa tesa a gestire le vaccinazioni attraverso una app sul telefonino che consente di conoscere in maniera riservata il proprio calendario per la somministrazione dei vaccini.

Chi c'era

Alla riunione hanno preso parte il direttore generale Asl di Chieti Pasquale Flacco, il direttore sanitario della Asl di Pescara Valterio Fortunato, il direttore sanitario della Asl di L’Aquila Maria Teresa Colizza, la responsabile del Dipartimento prevenzione della Asl di Pescara Carla Granchelli, il dirigente medico della Asl di Chieti Angelo Muraglia e Gianfranco Zaccagnini della Sidata srl.